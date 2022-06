Zu viel Alkohol: SPÖ-Mandatar ist nach Vespa-Unfall den Schein los

Chauffeur

Seinen Führerschein ist der Abgeordnete und stellvertretende SPÖ-Klubobmann nun für einige Zeit los. Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen hat ein entsprechendes Entzugsverfahren gegen den 42-Jährigen eingeleitet. Was die Fahrten zum NÖ Landtag und zu offiziellen Terminen anbelangt, konnte SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller seinem Stellvertreter aushelfen und ihm den Chauffeur samt Dienstwagen zur Verfügung stellen.

Wie Samwald erklärt, war er an dem besagten Abend zu Besuch bei Freunden in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Man habe sich gut unterhalten, dabei ist auch getrunken worden. Da die Feier in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses war, habe er sich „blöderweise noch auf die Vespa gesetzt“ um nach Hause zu gelangen.