Wachablöse bei SPÖ: Dworak geht als SPÖ-Bezirkschef

Dies war nach 13 Jahren allerdings voraussichtlich der letzte Akt des Ternitzer Bürgermeisters. „Es war schon länger geplant, dass ich nach dem Landtagsmandat auch den Bezirksparteivorsitz irgendwann abgeben werde. Und jetzt ist es soweit. Christian Samwald ist dafür die richtige Person“, so Dworak. Der 39-Jährige ist auch in Ternitz Dworaks Stellvertreter als Bürgermeister. In der Stadtgemeinde wird sich an der Hierarchie allerdings sobald nichts ändern. „In fünf Jahren, also 2025 bin ich 63 Jahre alt. Bis dahin liegt mein Fokus auch ganz klar auf der Arbeit für die Stadt“, sagt der Ternitzer Bürgermeister.

Kein leichtes Erbe

Was die SPÖ im Bezirk betrifft, sieht Dworak Handlungsbedarf. Die Partei müsse sich generell neu aufstellen um besser für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein. Er rechnet beim Bezirksparteitag am 3. April mit einem eindeutigen Ergebnis für seinen Nachfolger.