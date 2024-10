Mörderjagd: Robodog und Mini-Drohnen im Dienste der Cobra

Bis zur Tragödie Freitagnachmittag: Nachdem der 59-jährige Slowake in den Weingärten die Partnerin seines Arbeitgebers, die 65-jährige Barbara R. mit einem Messer getötet hatte, verschanzte sich der hochgradig gefährliche Sonderling im Erdkeller eines Hauses in Gösting .

Roboter in Hundegestalt

Deshalb hat die Cobra in Gösting zunächst ihren "Spot“ in das Gebäude geschickt. Der ferngesteuerte Vierbeiner ist ein zur Maschine gewordener Hund. Anstelle einer Spürnase hat der elektronische Robodog hochauflösende Kameras und Sensoren, die in Sekundenbruchteilen Gefahren detektieren. "Er kann Türen öffnen, Stiegen steigen, Sprengstoff aufspüren und gleichzeitig die Umgebung scannen", schildert ein Beamter der Cobra. Gesteuert wird Robodog mit Hilfe einer Steuereinheit aus sicherer Entfernung.

Bevor das erste Einsatzteam am Samstag in das Haus des Tatverdächtigen vordrang, schickten die Beamten zur Aufklärung Mini-Indoor-Drohnen in das Gebäude. Die Live-Bilder aus dem Gefahrenbereich bekommt das dahinter folgende Zugriffsteam auf einen Bildschirm am Handgelenk übertragen. "Die Drohnen sind das vorgelagerte Auge. Dies soll den Beamten einen taktischen Vorteil verschaffen“, heißt es bei der Cobra.