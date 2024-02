„Ziehe dir die Haut ab wie einem Tier“: Morddrohungen gegen Kanzler

Der 43-Jährige, der am Dienstag vor einem Schöffensenat am Landesgericht Wiener Neustadt Platz nimmt, ist kein unbeschriebenes Blatt. Vor eineinhalb Jahren war er bereits wegen wüster Morddrohungen gegen Bundeskanzler Karl Nehammer verurteilt worden. Damals hatten ihn die Corona-Pandemie und die Impfpflicht in Österreich derartig in Rage versetzt.