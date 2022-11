Impfgegner aus NÖ drohte, Präsident und Kanzler umzubringen

„Es geht hier um Grundfragen der Demokratie“, sagt der Staatsanwalt in seinen Eröffnungsworten. „Ob ein Staatsbürger versuchen darf, gesetzgebende Stellen durch massive Drohungen in seinem Sinne zu beeinflussen.“ Zumindest versucht hat dies der Mann aus dem Bezirk Baden auf der Anklagebank. Und zwar auf drastische Art und Weise.

Nicht nur beschimpfte der Mann im Jänner dieses Jahres sowohl Bundespräsident Alexander van der Bellen, als auch Bundeskanzler Karl Nehammer sowie Abgeordnete verschiedener Parteien in mehreren Mails. Er stieß auch wüste Morddrohungen aus. „Du bist so gut wie tot“, richtete er etwa Nehammer aus: „Und das meine ich ernst.“ Er kündigte an, mit 500.000 Mitstreitern nach Wien zu marschieren, das Parlament zu übernehmen und eine Notfallregierung einrichten zu wollen, sprach vom „degenerierten Dreckshaufen“, den „man loswerden muss“ und drohte: „Wir hängen euch Hunde an den Bäumen auf und lassen euch über den Sommer verrotten.“

Hintergrund seiner Rage sei die Debatte um die Impfpflicht in Österreich gewesen, gibt der Mann am Dienstag etwas kleinlaut zu Protokoll. „Der Beschuldigte ist deklarierter Corona-Maßnahmengegner“, formuliert es der Staatsanwalt.