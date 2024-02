Gewaltexzess in Wiener Neustadt: 19-Jähriger spitalsreif geprügelt

Der 19-Jährige sei grundlos von einer aus rund zehn Jugendlichen bestehenden Gruppe attackiert worden, erzählt die Mutter des Opfers dem KURIER. „Er war mit seiner Schwester und einem Freund in der Stadt unterwegs und sie wollten gerade zum Bahnhof gehen, als ihnen die Jugendlichen entgegengekommen sind und sie angepöbelt haben. Auf einmal sind sie auf meinen Sohn losgegangen.“

Betroffenheit herrscht unter Wiener Neustädter Nachtschwärmern und Eltern nach einem unfassbaren Gewaltexzess in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 0.30 Uhr wurde ein Jugendlicher in der Kollonitschgasse zwischen dem Bahnhof und der Party-Meile Herrengasse brutal niedergeschlagen.

Mit einem Nasenbeinbruch und einer schweren Gehirnerschütterung wurde der 19-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. „Er kann sich an gar nichts mehr erinnern, ist erst wieder in der Früh im Spital aufgewacht. Zwei Zähne wurden ihm ausgeschlagen, vier andere wackeln, beide Augen sind völlig zugeschwollen. So etwas sieht man sonst nur bei einem Boxkampf“, ist die Mutter erschüttert. „Er muss jetzt Medikamente nehmen und zunächst einmal abwarten, bis die Schwellungen zurückgehen.“