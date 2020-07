Wr. Neustadt: Explosionsgefahr wegen falsch montierter Gasleitung

Zu einem Großeinsatz der Einsatzkräfte ist es in der Nacht auf Freitag in Wiener Neustadt gekommen. Vermutlich durch einen Fehler beim Neuanschluss einer Gasleitung war in einem Mehrparteienwohnhaus stundenlang Gas ausgeströmt. Laut Polizei herrschte höchste Explosionsgefahr.

Das Gebrechen wurde am späten Abend von mehreren Bewohnern bemerkt, die auf Grund des merkwürdigen Geruchs Alarm schlugen. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte in die Neunkirchner Straße gerufen. 21 Bewohner von ingesamt drei betroffenen Gebäuden wurden durch Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz evakuiert und auf einem nahegelegenen Parkplatz betreut.