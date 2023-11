Wolf spazierte durch Ort: Für Massaker an Schafen ist er nicht verantwortlich

Die Wolfspopulation im Alpenraum – und damit auch in Österreich – nimmt unterdessen rasend schnell zu. In den zehn betroffenen Regionen der Arbeitsgemeinschaft Arge Alp in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz ist die Zahl der Rudel innerhalb eines Jahres um mehr als 60 Prozent in die Höhe geschnellt.

Schon 61 bestätigte Rudel

38 bestätigte Wolfsrudel sind in dem Beobachtungsgebiet im Jahr 2021 nachgewiesen worden, 61 Rudel waren es bereits im Vorjahr. Auch in Österreich vermehren sich die umstrittenen Raubtiere enorm. Wie der KURIER berichtete, ist in nur drei Jahren die Zahl der nachgewiesenen Rudel von drei im Jahr 2020 auf mittlerweile acht angewachsen – vier leben in Niederösterreich, ein Rudel im oberösterreichischen Grenzgebiet, drei bestätigte Populationen gibt es in Kärnten.