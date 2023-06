Wolf oder Schakal? Wirbel um Räuber mit Rehkitz im Maul

Steigende Temperaturen und die gute Anpassungsfähigkeit ließen den Goldschakal, der zur Familie der Hunde gehört, zuletzt vermehrt auch in Österreich sesshaft werden. Die Art hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von seinem ursprünglichen Lebensraum auf dem Balkan auf natürliche Weise in Europa ausgebreitet. Mittlerweile gibt es Nachweise bis nach Norwegen.

Seit 1987 gibt es vereinzelte Nachweise in Österreich. Das wird auch aus den Reihen der Jägerschaft bestätigt. „Ja es kommt immer wieder zum Zusammentreffen mit Goldschakalen. Sie werden auch immer wieder erlegt“, sagte Sylvia Scherhaufer, die Generalsekretärin des NÖ Jagdverbandes.

Population steigt

Jedenfalls sehen die Jäger die Zunahme des vierbeinigen Einwanderers sehr kritisch. „Der Goldschakal ist für uns wirklich ein Thema, weil er als Räuber mit seiner Größe weder Rehkitz noch Bodenbrüter verschont“, so Scherhaufer. Statistiken über die Goldschakale in den Revieren müssen die Jäger nicht anlegen. Auch die Zahl der Abschüsse muss in NÖ weder gemeldet noch dokumentiert werden.