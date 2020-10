Wohneigentum trotz Krise heiß begehrt

Mit den bundesweit meisten geförderten Wohnungen und der zweithöchsten Eigentümerquote von rund 70 Prozent sei man in Niederösterreich gut unterwegs, so Schleritzko. 45.000 Haushalte und Familien würden pro Jahr mit einer Summe von 700 Millionen Euro über die Wohnbauförderung unterstützt. Das komme auch der Bauwirtschaft zugute. Schleritzko weiter: „Pro Jahr werden so 1,8 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst“.

Bei den Finanzierungen sowohl privater als auch genossenschaftlicher Wohnbauten gehört die Hypo-Bank zu den größten Finanzierern in NÖ. Trotz der Krise liege man bei den Wohnbaufinanzierungen mit 1.200 Verträgen und einer vergeben Kreditsumme von 670 Millionen Euro bis Mitte Oktober klar über dem Vergleichszeitraum, berichtete Hypo-Vorstand Wolfgang Viehauser. Weil in der aktuellen Studie rund die Hälfte der Befragten zugaben, sich nicht gut oder nur teilweise über Kosten für den Hausbau oder den Wohnungskauf informiert zu fühlen, könnte der neue Wohnrechner Abhilfe schaffen.

Die völlig unverbindliche Nutzung des Online-Tools www.wohnrechner.at kommt nicht nur Hypo-Kunden zugute. Grundpreise, regional unterschiedliche Baukosten und Zinsenmodelle für Kredite bringen Interessierten erste Kostenschätzungen und ermöglichen auch Einsparungsmodelle zu checken, beschrieb Start-up-Betreiber Werner Seidel. Den Wohnbaurechner erfand er übrigens im Zuge seines eigenen Bauprojekts.