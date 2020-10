Düstere Aussichten für Häuselbauer: Bauplatz als Mangelware

Bauzwang innerhalb von 12 Monaten

„Man kann sich gar nicht vorstellen, was bei uns los war. Die Nachfrage war gigantisch“, so Zusag. Die Gemeinde griff deshalb zu drastischen Mitteln und ließ von einem Anwalt einen speziellen Vertrag aufsetzen. Wer einen Grund will, musste sich verpflichten, innerhalb von 12 Monaten zu bauen und seinen Hauptwohnsitz mindestens zehn Jahre lang im Ort zu begründen.

Was viele, auch mit ehrlichen Bauabsichten, jedoch abspringen ließ: Die Gemeinde sicherte sich vertraglich das Wieder- und Vorkaufsrecht für die Grundstücke und für die gegebenenfalls darauf errichteten Gebäude. Abgelöst werden sollen allerdings nur zwei Drittel von jenem Wert, der von einem Sachverständigen ermittelt wird. So sprangen mehr als 100 Interessenten wieder ab.

Dort wo Aufschließungen nicht explizit von Gemeinden forciert werden, schaut es derzeit am Immobiliensektor schlecht aus. „Grundstücke werden derzeit als Anlagevermögen oder Altersvorsorge gesehen. Auf den Banken gibt es wenige Zinsen – und Grund und Boden steigen kontinuierlich im Wert. Kaum jemand ist bereit, zu verkaufen“, erklärt Immobilienmakler Alexander Permoser. Daran hat bis dato auch die Corona-Krise nichts geändert, so der Experte. Die Nachfrage, speziell nach Baugründen, ist um ein Vielfaches höher als das Angebot am Markt.