Wohnungsneubau: Immer mehr frei finanziert

Aufgrund von Vorzieheffekten aufgrund der günstigen Finanzierungssituation überstieg der Neubau in manchen Bundesländern wie in Wien und in der Steiermark den geschätzten Bedarf. „Der Neubauboom betrifft vor allem frei finanzierte Wohnungen in Ballungsräumen, allen voran Wien“, betonte Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des Fachverbands der Stein- und keramischen Industrie der WKO. 18.000 der in Summe 70.000 Baubewilligungen beziehen sich auf Eigentumswohnungen, Tendenz steigend. Mittlerweile beträgt der Anteil von Eigentum am gesamten großvolumigen Neubau bereits 50 Prozent, früher waren es lediglich 30 Prozent.

Sanierungsrate sinkt