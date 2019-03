Wohnbauförderung für junge Familien wird verdoppelt

Lange wurde hinter den Kulissen diskutiert, verhandelt und gerechnet, am Freitag präsentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger die neue Wohnbaustrategie. Die Stoßrichtung lautet: Niederösterreicher sollen künftig Vorrang im gemeinnützigen Wohnbau haben, zudem soll der ländliche Raum gestärkt werden.

Vor allem finanzielle Anreize spielen in dem Paket eine große Rolle. Für Personen, die am Land leben oder sich dort ansiedeln wollen, soll es künftig bis zu 20 Prozent mehr an Wohnbauförderung geben. Auch im Kampf gegen das Aussterben der Ortszentren soll die Strategie eine wichtige Rolle spielen. So wird nun ein „Bauherrenmodell“ für gewerbliche Bauträger eingeführt.

Dieses soll spezielle Zuwendungen für den Fall beinhalten, dass in leer stehenden Gebäuden neuer Wohnraum geschaffen wird. Private Hausbauprojekte im Ortskern werden außerdem mit bis zu 12.000 Euro subventioniert. Gemeinnützige Genossenschaften sollen einen Ortsbonus in Form einer Ankaufsförderung für mehrgeschoßige Wohnbauprojekte erhalten.