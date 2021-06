Wochenlanges Spitals-Martyrium für Kinder: Prozess gegen Eltern

Angaben in der Schule schockieren

Nach der Schuleinschreibung des Kindes wurden die Behörden in der Angelegenheit stutzig. Die Richterin zitierte am Dienstag im Prozess aus den Unterlagen und konnte die Angaben selbst kaum glauben. Demnach soll die Frau in der Schule angegeben haben, dass ihre gesunde Tochter mit nur einer Niere zur Welt kam, eine Sonde in der Hüfte den Stoffwechsel regelt, sie aggressive Verhaltensweisen an den Tag legt, schwere Allergien und autistische Züge vorweist und laufend erbricht. Auch der 2018 zur Welt gekommene Bruder soll nur über 10 Prozent Herzleistung verfügen und auf eine rettende OP warten. Was in keiner Weise der Realität entspricht. „Wollten sie, dass andere ihre Kinder als krank ansehen?“, wollte die Richterin wissen. Sie habe das Ganze damals vielleicht „falsch gesehen oder interpretiert“, meinte die Angeklagte.

Mit ähnlich abstrusen Angaben soll es der Frau sogar gelungen sein, ihre Tochter auf Pflegestufe 4 und den Sohn auf 1 einstufen zu lassen. So kassierte die Familie über 23.000 Euro Pflegegeld. Heute sind die Kinder bei Pflegeeltern, Auffälligkeiten gäbe es keine, hieß es im Prozess. Ein Urteil soll Ende der Woche fallen.