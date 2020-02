Mordprozess: Eltern sahen 13-jähriger Tochter beim Sterben zu

Heute startet um 9 Uhr ein aufsehenerregender Prozess am Landesgericht Krems. Im Herbst starb die 13-jährige Tochter eines 39-jährigen Vaters und seiner Ehefrau. Das Paar muss sich nun wegen Mordes durch Unterlassung verantworten. Das Mädchen litt an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die Eltern haben es aber nicht behandeln lassen. Die chronische Krankheit der Tochter sei, wenn sie behandelt worden wäre, "beherrschbar gewesen", hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Angeklagte geständig

Franz Hütter, der Sprecher der Anklagebehörde, sprach von religiösen Gründen weswegen das Ehepaar der Tochter "beim Sterben zugesehen hat". Die Angeklagten seien geständig. Die beiden sitzen, seit sie im September festgenommen worden sind, in Untersuchungshaft. Die Geschwister des toten Mädchens wurden in einer Betreuungseinrichtung des Landes untergebracht. Ein Urteil wird für den 19. Februar am Landesgericht Krems erwartet.