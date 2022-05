Wo im Waldviertel Salatkaffee wächst

„Wir haben vor drei Jahren damit angefangen, die Nachfrage nach dem Kaffee-Ersatz steigt spürbar“, erklärt Bio-Bauer Thomas Surböck bei einer Tasse Lupinenkaffee in der Rösterei von Bernd Salat. Die „Bohnen“ des Hülsenfrüchtlers, die auch optisch jenen der Kaffeepflanze ähneln, verströmen einen Nugat-Duft, das schwarze Heißgetränk eignet sich für eine Unterhaltung bei einem „Kaffee“ bestens.

Nur in einem Kaffeevollautomaten oder im Siebträger sollte man den Lupinenkaffee nicht zubereiten. „Die Lupinen quillen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen“, erklärt Bernd Salat, deshalb eignet sich am besten eine Zubereitung in der French Press oder als Filterkaffee.

Eigentlich wollte der 31-Jährige vor drei Jahren nur wissen, wie sich aus der Süßlupinen-Pflanze ein kaffeeähnliches Getränk ohne Koffein herstellen lässt.