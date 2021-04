Wo Gippel und Göller frischen Fisch speisen

Weder das Coronavirus noch Kormorane oder Fischotter konnten dem jungen Fischzuchtbetrieb in den Voralpen bisher schaden. Und weil frisches Quell- und Gebirgswasser, das zwischen Gippel und Göller ins Tal schießt, nur wenige Kilometer entfernt die Fischanlage des Thorhofs durchströmt, ist auch die Klimaerwärmung kein Problem.

„Das so reichlich vorhandene frische Wasser der Unrechttraisen ist wirklich unser ganz großer Schatz“, sagt Marlene Kirchmayer. Sie und ihr Mann haben am Thorhof, der zwischen Hohenberg und St. Aegyd im Bezirk Lilienfeld liegt, vor einem Jahr ihren professionellen Fischzuchtbetrieb eröffnet.

Die Saiblinge, Regenbogen- und Lachsforellen vom Thorhof haben sich auch in der Pandemie-Zeit in Windeseile einen Namen gemacht. Stammkunden aus dem Bezirk und dem Großraum St. Pölten sind an den Samstagen regelmäßig im Ab-Hof-Laden des Paares zu finden. Frisch, geräuchert oder gebeizt gibt es den Voralpenfisch auch schon in anderen Ab-Hof-Läden. Auch in den Bezirk Bruck an der Leitha, aus dem die Kirchmayers stammen, wurde das Vertriebsnetz bereits erfolgreich ausgeworfen. Und auf den Internetkanälen des Thorhofs sind auch feine Steckerlfisch-Grillereien mit den Fischen aus den Voralpen zu erspähen.