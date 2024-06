Wo drückt der Schuh? Über 1.000 Wiener Neustädter sagen ihre Meinung

Die steigenden Wohnkosten, Probleme bei der Kinderbetreuung , der stockende öffentliche Verkehr oder die Hürden für einen schnellen Arzttermin : All das waren die Themen einer mehrmonatigen Bürgerbefragung, initiiert von der SPÖ Wiener Neustadt .

Im Herbst des Vorjahres hatte die Fraktion in der Statutarstadt einen der bisher größten Bürgerbeteiligungsprozesse gestartet. Unter dem Motto "Wir wollens wissen“ wurden Einwohner und Experten um ihre Meinung gebeten.

Thema Gemeindewohnungen

Die umfangreichen Ergebnisse der Umfrage wurden nun von SPÖ-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneten Rainer Spenger erstmals präsentiert. Zwischen Oktober 2023 und Jänner 2024 haben insgesamt 1.139 Personen an der Online-Umfrage teilgenommen. "Dabei zeigen sich klare Problemfelder, und auch einige Handlungsaufträge“, so die SPÖ.

Wie dramatisch die Lage besonders am Wohnungsmarkt in der Stadt ist, zeigt das Umfrageergebnis. 75 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass ihre Wohnkosten rapide gestiegen sind. Für 38 Prozent stellt es eine gehörige Belastung dar, elf Prozent können die Kostenexplosion nur "sehr schlecht“ bewerkstelligen.

Ein klares "Ja“ (71 Prozent) gibt es zu der Frage, ob sich die Stadt in Zukunft selbst durch den Bau von Gemeindewohnungen um das Thema "leistbares Wohnen“ kümmern sollte.