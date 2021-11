Wo die nächsten Mauern fallen: Forscher aus NÖ stellten in Berlin Projekte vor

„Which are the next walls to fall?“ – diese Frage war Motto und Namensgeber beim Wissenschaftsgipfel „Falling Walls“, der nicht zufällig in der „Mauerstadt“ Berlin über die Bühne ging. Die „Falling Walls Foundation“ ist ein einzigartiges globales Zentrum, das Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet, um mit innovativen Ideen die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus der ganzen Welt wurde hier damit eine Bühne geboten, kreative Ideen für die Zukunft zu präsentieren. Unter den 75 Forscherinnen und Forschern waren auch zwei junge Teilnehmer aus Niederösterreich, die im Zuge des Events „Falling Walls Lab“ ihre Projekte vorstellen konnten. Etwa, wie künftig weniger Wasser in der Landwirtschaft benötigt wird.