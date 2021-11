Wahrzeichen von Ladings erstrahlt in neuem Glanz

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mitten im Herzen von Ladings (Bezirk Krems-Land) steht der Glockenturm, Kleinod und Wahrzeichen des Dorfes. Seit dem Jahr 1994 besteht der Turm in dieser Form. Das Glanzstück des Dorfes wurde nun von zahlreichen freiwilligen Helfern aus dem Ort saniert. Die Fassade und die Holzkonstruktion wurden erneuert und Feuchtigkeitsschäden im Inneren des Turmes behoben. Außerdem wurde eine neu Holzverschalung angebracht.