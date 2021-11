Zubau für Gesundheitsversorgung im St. Pöltner Süden

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Über die letzten drei Jahre hat sich das Primärversorgungszentrum (PVZ) im Süden St. Pöltens zu einem unverzichtbaren Teil der Gesundheitsversorgung der Landeshauptstadt etabliert. Bis 2023 soll das bestehende Gebäude im Stadtteil Harland zu einem Gesundheitszentrum ausgebaut werden.

28 Ordinationen

"Die medizinische Grundversorgung konzentriert in einem gemeinsamen Objekt anzubieten, gewinnt international immer stärker an Bedeutung. St. Pölten erhält nun ein multifunktionales medizinisches Zentrum", sind sich die Betreiber sicher.

Zunächst sollen zehn Allgemeinmediziner und drei Kinderärzte in den neuen Räumlichkeiten unterkommen. "Im Facharztzentrum können nach Fertigstellung acht Kassen-Ordinationen eingerichtet werden. Darüber hinaus gibt es 20 Wahlarzt-Ordinationen verschiedener Facharztrichtungen", so die Stadt St. Pölten am Donnerstag in einer Aussendung.