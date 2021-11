Pandemie kostete Städte eine Milliarde Euro: Städtebund fordert Ausgleich

Matthias Stadler (SPÖ), Bürgermeister von St. Pölten beim diesjährigen Städtetag, stellte hinsichtlich der Abgeltung der Corona-bedingt erfolgten Leistungen eine "gewisse Müdigkeit" fest. Zudem ortete er mit Verweis auf Einnahmeverluste beim öffentlichen Personenverkehr viele weitere Themen, "wo die Städte auf den Kosten letztlich sitzengeblieben sind".

Als Gastgeber der Generalversammlung der 259 Mitglieder des Österreichischen Städtebundes zeigte sich Stadler aber durchaus stolz. Zuletzt fand der Städtetag 2011 in St. Pölten statt. "Wir wollten zeigen, was sich in den letzten 10 Jahren in St. Pölten getan hat. Die Stadt wächst, ist dynamisch, entwickelt sich und ist somit ein gutes Beispiel für österreichische Städte“, so der Gastgeber. Eine für Juni geplante Abhaltung wurde aufgrund von Corona auf November verschoben. Die letztjährige Ausgabe in Villach war aus demselben Grund zunächst ebenfalls hintangestellt worden und wurde dann auf virtuell umgestellt. Ludwig kündigte am Mittwoch an, dass geplant sei, den Städtetag in Villach "nächstes Jahr hoffentlich" nachholen zu können.

"Lockdown verhindern"

Die Pandemie war aber nicht nur in finanzieller Hinischt Thema. Auf die Frage welche nächsten Schritte im Kampf gegen die Pandemie folgen müsste antwortete Ludwig: „alles was nötig ist, um einen Lockdown zu verhindern.“ Im Bund hätte man die Gefährdung vor den Sommer nicht erkannt. Während Steiner die neue 2-G-Regelung als notwendig bezeichnete, übte Stadler auch Kritik an der Verordnung. Es seien Verschärfungen vorgenommen worden, ohne darüber was das für die Infrastruktur bedeute. So müssten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher aufgrund der starken Nachfrage momentan oft mehr als 24 Stunden auf ihr PCR-Testergebnis waren, was bei einer Gültigkeit von 48 Stunden laut Stadler für Probleme sorge.

An der offiziellen Eröffnung des bis Freitag dauernden Städtetages am Mittwoch um 15.00 Uhr im VAZ konnte trotzdem nur unter Einhaltung der 2G-Regel teilgenommen werden. Besucher waren zudem verpflichtet, abseits von Sitzplätzen und der Konsumation von Speisen und Getränken FFP2-Masken zu tragen. Am Donnerstag sollen Arbeitskreise zu den Themen „Krisenfeste Gemeindefinanzen“, „Mehr (Er-)Leben in der Innenstadt", „Frauen vor: „Gleichstellung in der Kommune“ und „Post-Corona-Stadtmanagement: Wie Städte in Zukunft organisiert werden“ stattfinden. Am Donnerstag wird zum Thema "Jugend: Raus aus dem Krisenmodus“ diskutiert werden.