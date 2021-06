Wo die Autos Selbstständigkeit üben

Eine Ampel, ein Kreisverkehr, unterschiedlichste Bodenmarkierungen und sogar eine spezielle Beregnungszone werden die Sensoren, Software und Kommunikation der Digi-Autos auf die Probe stellen. Selbst ein kleiner Stadtparcours, mit Gehsteigen und einer Verladezone werden eingerichtet. Der Schwerpunkt wird im Bereich des autonomen Gütertransports liegen, kündigte Tatschl-Unterberger an. Die Vorführung eines mit Sensoren gespickten Roboterautos, das den Crash mit einem fahrenden Dummy geschickt verhindern konnte, gab beim Festakt einen Vorgeschmack.

Euphorische Statements kamen von den beiden Ländervertretern. NÖ-Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) sah in der Ostregion einen Grundstein für die Zukunft des autonomen Transports gelegt. Die in OÖ extrem wichtige Automobilindustrie bekomme eine entscheidende Unterstützung in der Wettbewerbsfähigkeit, sagte OÖ-Landerat Markus Achleitner (ÖVP).