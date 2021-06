NÖ: Junger Mann ist im Stausee Ottenstein ertrunken

Beim Schwimmen im Stausee Ottenstein (Bezirk Zwettl) ist am Donnerstagabend ein Mann ertrunken. Der 23-Jährige, der mit drei weiteren Personen am Stausee war, dürfte gegen 21.40 Uhr untergegangen sein, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Anwesenden hätten umgehend nach ihm gesucht und die Rettung alarmiert. Taucher der Wasserrettung Allentsteig hätten ihn dann gegen 22.50 Uhr rund 20 Meter vom Ufer entfernt in drei Meter Tiefe aufgefunden.

Die Notärztin habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Es gebe keinerlei Anzeichen auf Fremdverschulden, hieß es von der Polizei. Warum der Mann unterging, ist unklar.