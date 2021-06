Schwerer Gas-Unfall in St. Pölten: Spekulationen um Ursache

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es ist dem raschen Eingreifen der Einsatzkräften zu verdanken, dass der Kohlenmonoxid-Unfall am Montagabend in der St. Pöltner Innenstadt relativ glimpflich ausging. Wie berichtet, hatten die Bewohner eines Hauses am Riemerplatz den Gasnotruf betätigt und damit auch die Rettungskette in Gang gesetzt.

Zehn Personen mussten zwar nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden, allerdings dürfte niemand schwerer verletzt worden sein. Das Gebäude wurde evakuiert, konnte aber später wieder für die Bewohner freigegeben werden.