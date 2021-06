Gasaustritt in der St. Pöltner Innenstadt: Zehn Menschen verletzt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Gefährliche Szenen spielten sich Montagabend in der St. Pöltner Innenstadt ab. Laut Feuerwehr war es gegen 18 Uhr in einem Geschäftsgebäude am Riemerplatz zu einem Kohlenmonoxid-Austritt gekommen. Das Haus, das derzeit umgebaut wird, musste von den Einsatzkräften evakuiert werden.