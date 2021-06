Fünfjährige stirbt bei Ausbildungsfahrt ihrer Tante in Kärnten

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Freitagfrüh in Kärnten gekommen: Gegen 4:45 Uhr lenkte ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg seinen Pkw auf der Autobahnabfahrt Bad St.Leonhard, Rampe 2 in Richtung B78. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den in Richtung A2 fahrenden Pkw einer 16-Jährigen aus dem Bezirk Murtal, die gerade eine L17-Ausbildungsfahrt absolvierte.

Bei dem Unfall wurden die beiden Lenker, die im Pkw der jungen Frau am Beifahrersitz mitgefahrene Schwester (32) sowie deren im Fond mitgefahrene Tochter (5) unbestimmten Grades verletzt. Das Kleinkind wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschraubers C11 in das LKH Graz geflogen. Wenig später erlag die Fünfjährige ihren schweren Verletzungen.