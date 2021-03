Wo das Klopapier für die Corona-Briefmarke produziert wird

Briefmarken sind ein Spiegel der Zeit. Und da die Menschheit im Vorjahr kein Thema mehr bewegt hat als die Covid-19-Pandemie, hat die Österreichische Post eine Sonderbriefmarke veröffentlicht. Darauf zu sehen: ein Babyelefant, der helfen soll, den Sicherheitsabstand richtig einzuschätzen.

Ebenfalls sinnbildlich für die Pandemie: das Hamstern von Klopapier. Deswegen wurde die Briefmarke kurzerhand auf Toilettenpapier gedruckt. Produziert wird dieses in der Essity-Papierfabrik in Ortmann in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt-Land).

„Wir sind sehr stolz, dass die Österreichische Post Toilettenpapier aus Ortmann für die Sondermarke nutzt. Das ist eine tolle Auszeichnung für das Team, das sensationell gearbeitet hat“, berichtet Andreas Greiner, Leiter des Essity-Werks in Ortmann. Schließlich produzierten die rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ersten Lockdown aufgrund der großen Nachfrage rund um die Uhr. „Das waren absolute Ausnahmemonate für uns. Jeden Tag wurden mehrere Millionen Rollen Toilettenpapier produziert. Die Auslieferung an den Handel wurde von sechs auf sieben Tage in der Woche erweitert. Unser Auslieferrekord liegt bei 6.000 Paletten Toilettenpapier an einem Tag“, so Greiner.