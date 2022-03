In solchen Momenten wünsche sie jeder Frau einen Menschen an ihrer Seite, der wie Will Smith die emotionale Verletzung erkenne und für (s)eine Frau aufstehe und sie beschützt. „Es muss ja keine Watschn sein“, schrieb die Mostviertlerin noch.

„Als ich am Montag diese Aktion von Will Smith mitbekommen habe, war ich sowohl von meiner persönlichen, als auch von meiner beruflichen Seite her emotional völlig gepackt“, erzählt die 40-jährige Unternehmerin aus Waidhofen/Ybbs über ihre Betroffenheit.