Oscar-Ausraster von Will Smith: Was hinter der Glatze seiner Frau steckt

"Jada, ich liebe dich. Ich kann es kaum erwarten, dich in der Fortsetzung von 'Die Akte Jane' zu sehen", sagte Comedian Chris Rock auf der B├╝hne der Oscar-Verleihung. Hintergrund des "Witzes": In dem Film aus 1991 spielt Demi Moore mit kahl geschorenem Kopf die Hauptrolle. Auch Jada Pinkett-Smith tr├Ągt seit einiger Zeit Glatze, aber krankheitsbedingt.

Na, mehr hat es nicht gebraucht, um ihren Ehemann Will Smith v├Âllig ausrasten zu lassen. Er warf sich in die Schlacht, st├╝rmte die B├╝hne und verpasste Chris Rock eine Watsche, dass es nur so knallte.

Jada tr├Ągt die Glatze nicht als modisches Statement, sondern weil sie unter kreisrundem Haarausfall (Alopecia) leidet, wie sie Ende vergangenen Jahres ├Âffentlich machte.

"An diesem Punkt kann ich einfach nur noch lachen", sagte sie damals in einem Instagram-Video, das sie mit einer frisch rasierten Glatze zeigt. "Ich wollte es euch sagen, damit ihr nicht glaubt, ich hatte eine Kopf-Operation oder so. Es ist okay, aber ich musste schon ein wenig weinen", gestand sie.