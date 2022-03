Moderatorin Sasa Schwarzjirg zeigt Verständnis für den Oscar-Ausraster von Will Smith

Sie selbst ist nämlich ebenfalls von krankheitsbedingtem Haarsaufall betroffen gewesen und hat sehr damit zu kämpfen gehabt - viele Tränen und eine kräftezehrende Therapie inklusive.

"Gewalt ist zwar keine Lösung. Aber: Niemand kann Will Smith verübeln, dass in ihm die Emotionen hochgingen. Er hat Chris Rock nicht niedergestreckt, er hat ihm eine geknallt. Vielleicht hätte es auch gereicht, aufzustehen und zu sagen: Stopp!", so Schwarzjirg via Facebook und Instagram.

"Ich wäre an Jada Pinkett Smiths Stelle in Tränen ausgebrochen und gegangen. Ich denke sie hat es nicht gemacht, weil sie Will Smiths Abend nicht versauen wollte", ist sich die Krone-TV-Moderatorin sicher.

"Für mich haben die beiden etwas Schönes gezeigt: Ein Paar, dass sich nach all den Jahren noch liebt, unterstützt, zur Seite steht. Und ... Falls es Chris Rock noch niemand gesagt hat: Du Arsch, über Krankheiten macht man keine Witze."