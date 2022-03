Oscars 2022: Klatsch und Klatsch von den Academy Awards

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die 94. Academy Awards vergeben. Doch auch abseits ihrer Gewinne und Nominierungen sorgten die Stars auch abseits für Schlagzeilen.

Will Smith ohrfeigt Chris Rock

Vor allem Will Smiths Auftritt sorgte für Aufmerksamkeit. Der Schauspieler galt eigentlich als Favorit in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller", doch es kam zu Handgreiflichkeiten gegenüber Chris Rock. Vor Smiths Auszeichnung hatte sich dieser an Smiths Frau Jada Pinkett Smith gewandt, um einen Witz über ihre Kurzhaarfrisur zu machen. "G.I. Jane 2 – ich kann es nicht abwarten, das zu sehen", stichelte der Komiker in Anspielung an den Streifen "G.I. Jane", in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Will Smith lachte zwar noch über den Scherz, doch dann stand er unerwartet von seinem Platz auf und gab Rock eine Ohrfeige. "Halte den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund raus", teilte der Schauspieler seinem Kollegen zudem erbost mit.