Wissenschafter sollen die Krebstherapie verbessern

Forschungsergebnisse publiziert

Gestartet wurde der Wissenschaftsbetrieb mit der Bereitstellung von Protonen bei MedAustron bereits im Jahr 2016. In den ersten drei Jahren wurden von den Forschungsgruppen der beiden Universitäten über 50 wissenschaftliche Arbeiten verfasst und etwa 30 Publikationen dazu veröffentlicht.

„ MedAustron zeigt hervorragend, wie nahe Forschung am Menschen dran ist. Es ist weltweit ein

einzigartiges Projekt – es ist Krebstherapie- und Forschungszentrum in einem. Als Krebstherapiezentrum erfüllt MedAustron eine wichtige gesellschaftliche und gesundheitspolitische Aufgabe und als Forschungszentrum zählt es zu den Leuchttürmen in unserem Land. Unser Ziel sind bessere Behandlungsmöglichkeiten von schwer kranken Österreicherinnen und Österreichern. Die Republik Österreich hat diese neue Anlage mit 40 Millionen Euro unterstützt“, so Forschungsministerin Rauskala.