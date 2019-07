Neue Therapie und Hoffnung im Krebszentrum

Das bedeutet, dass Krebsgeschwüre punktgenau bestrahlt werden können, ohne dass dabei umliegendes Gewebe zerstört wird.

Die neue Therapieform kommt vor allem dort zum Einsatz, wo chirurgische Eingriffe mit dem Skalpell nicht möglich sind. Etwa bei komplizierten Karzinomen an der Bauchspeicheldrüse, oder in der Nähe von lebenswichtigen Blutgefäßen und Organen. Im täglichen Ablauf der Behandlungen macht es für die Patienten keinen Unterschied, ob sie mit Protonen oder Kohlenstoffionen behandelt werden. Die Bestrahlung erfolgt meist an fünf Tagen der Woche über mehrere Wochen. Seit dem Start von MedAustron vor zweieinhalb Jahren wurden bisher 400 Patienten mit insgesamt 12.000 Einzelbestrahlungen behandelt.

Streit um die Kosten

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und langen Verhandlungen mit der Sozialversicherungsanstalt bezüglich der Bezahlung der Therapie ist mittlerweile die Behandlung mittels E-Card möglich, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei ihrem Besuch am Dienstag.