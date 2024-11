Wiener Neustadt: "Wirtshaus Social Club“ serviert Stehachterl

Der eine hatte sich einst mit seinem "Xaver“ in der Lange Gasse in Wiener Neustadt kulinarisch einen Namen gemacht, der andere betrieb bis zum Vorjahr das " Feinkost Kartell“ auf dem Marienmarkt, ehe es 2023 geschlossen wurde.

Zusammen haben Xaver Paur und Wolfgang Kapuy-Schwarz mit Lukas Höller den " Wirtshaus Social Club “ gegründet. In ihrem Podcast philosophieren die vinophilen Querdenker zu allen möglichen Themen rund um Kulinarik und vor allem zu ihrem Steckenpferd Wein .

Zehn Termine fixiert

Das Trio hat den Plan gefasst, das leer stehende Geschäftslokal der Inneneinrichter "Aichinger & Aichinger“ in der Herzog-Leopold-Straße wieder für kurze Zeit zum Leben zu erwecken. Sie bringen mit ihrem Wirtshaus-Charme an zehn Terminen (5./6./12./13./20./27. und 30. 12. ab 17 Uhr sowie 7./14./21. 12. ab 10 Uhr) ein Stück Gastlichkeit in die Innenstadt.

Mit ihrem weihnachtlichen Pop-up-Wirtshaus wollen die drei Gastgeber und Wein-Versteher nicht nur eine Plattform für gute Gespräche, sondern auch eine erlesene Auswahl an Speisen und Getränken bieten. Serviert wird zum Stehachterl klassisches Rindsgulasch, Beef Tartar oder Mehlspeisen "wie aus Omas Backstube“.