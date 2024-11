Wiener Neustadt: Ö3-Weihnachtswunder und vier Märkte im Advent

Das Ö3-Weihnachtswunde r von 19. bis 24. Dezember gilt als das Highlight im heurigen Advent in Wiener Neustadt. Gleich neben der Mariensäule werden in der Gläsernen Wunschhütte Tina Ritschl, Philipp Hansa und Sylvia Graf das Spendenfest moderieren.

Auch sonst hat die Vorweihnachtszeit einiges in der Stadt zu bieten. Das Konzept mit verschiedenen Adventmärkten an vier Wochenenden an vier verschiedenen Plätzen in der Innenstadt wird beibehalten. Bei den Märkten im Stadtpark, der Beethovenallee, am Domplatz und im Bürgermeistergarten soll vor allem „Regionalität und Tradition“ im Vordergrund stehen.