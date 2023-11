Holz mit Herz: Wohlige Wärme wenn das Geld nicht reicht

Entstanden ist die Idee mitten in der Corona-Pandemie, als am Sozialamt in Wiener Neustadt die Hilferufe besorgter Bürger überhand nahmen. Mit der Teuerung und der Energiekrise konnten sich sozial schwache Familien die Heizkosten einfach nicht mehr leisten.

Eine Gruppe Wiener Neustädter rund um Unternehmer Robert Pfisterer hatte deshalb die Idee einer spontanen Charity-Aktion. Sie starteten die Initiative „Holz mit Herz“ und gründeten den gleichnamigen Verein. Geworden ist daraus ein soziales Vorzeigeprojekt. „Holz mit Herz“ erlebt heuer seine bereits vierte Heizsaison.

Tonnenweise Holz gratis verteilt

Mehr als 205 Tonnen Holz und Heizmaterial wurden vom Verein in den vergangenen Wintern kostenlos an hilfsbedürftige Menschen oder Alleinerzieher mit geringem Einkommen abgegeben. „Vergangene Saison konnten wir 150 Haushalte mit unseren Holzausgaben unterstützen. Die anhaltend hohen Energiekosten lassen auch für den bevorstehenden Winter keine Besserung der Situation erwarten“, erklärt Obmann Robert Pfisterer.

Sponsoren gesucht

Um niemanden abweisen zu müssen, ist der Verein bemüht möglichst viel Sponsorengeld zu sammeln. „Charity-Events sind dabei der wesentliche Eckpfeiler zur Mittelaufbringung“, heißt es beim Verein.