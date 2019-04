Nachwuchsmagier: „Zauberei ist jung, modern und lustig“

Zur Person

Der 20-jährige Krumbacher (Bezirk Wiener Neustadt-Land) maturierte am BORG Wiener Neustadt. Blochberger besitzt seine eigene Eventfirma, Hofstätterhof Entertainment GmbH, und organisiert unter anderem jährlich das BORG Clubbing in Wiener Neustadt. Mit seiner Zauberkunst stand er bereits bei der ORF-Show „Die große Chance“ auf der Bühne, verzauberte das Musikerduo Seiler und Speer und gewann den Wiener Magic Slam 2018. Beim großen Finale im Dezember des Vorjahres holte er den zweiten Platz.

Zur Veranstaltung

Seit zweieinhalb Jahren wird der Magic Slam organisiert. Fünf Zauberer – vom Newcomer bis zum Profi – treten gegeneinander an, das nächste Mal am 31. 5. in Salzburg und am 11.10. in Linz. Die Magier buhlen in ihrer jeweils 15-minütigen Darbietung um die Gunst des Publikums, das am Ende über den Sieger entscheidet. Im Dezember findet das große Finale statt, bei dem die Gewinner der bisherigen Slams um ein Preisgeld in der Höhe von 1500 Euro wetteifern. Weitere Infos unter www.magicslamaustria.at