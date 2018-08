NÖ: (Sch)leckerei vom Bauernhof erobert Österreich

Werdegang des Eis Greisslers

Andrea und Georg Blochberger bewirtschaften einen Hof mit rund 50 Kühen in der Buckligen Welt. Die selbstgemolkene Bio-Milch wurde bis vor etwa 15 Jahren an Kindergärten, Schulen und Gastronomen in der Region geliefert. Eines Sommers während des bekannten "Sommerlochs" kam die Familie Blochberger auf die Idee, die Bio-Milch zu Eis zu machen. Der Eis Greissler war geboren. 2011 eröffnete der erste Eissalon in der Rotenturmstraße in Wien, davor wurde das Eis ausschließlich an Gastronomen, etwa den Tiergarten Schönbrunn, geliefert. Derzeit gibt es acht Filialen in sechs Bundesländern. Seit 2016 kann man den Bio-Hof besuchen und in der Eis-Manufaktur bei der Herstellung der (Sch)leckerei über die Schulter schauen.