Neues Ärztezentrum in Wiener Neustadt nimmt Gestalt an. Hinter dem Projekt steht Patrick Sulzgruber von der Med-Uni Wien.

Kardiologe Patrick Sulzgruber (2.v.r.) beim Spatenstich in der Zehnergasse

Ärztemangel: Top-Kardiologe vereint Spitzenmedizin in NÖ

Einer der Top-Kardiologen und Notfallmediziner Österreichs etabliert in Wiener Neustadt ein neues Ärztezentrum. Im Zehnerviertel fiel diese Woche mit dem Spatenstich der Startschuss für den Bau des "AEOS"-Herzzentrums. Der vielfach ausgezeichnete Kardiologe Patrick Sulzgruber vereint in dem Komplex in der Zehnergasse Wahlarzt-Praxen unterschiedlichster Fachrichtungen. Auch ein Labor für Blutanalyse ist an der Adresse geplant. Ab September 2025 sollen Patientinnen und Patienten im neuen Ärztezentrum behandelt werden.

Hans-Bergmann-Preis Sulzgruber, ein gebürtiger Wiener Neustädter, ist Professor für Innere Medizin und Kardiologie an der Med-Uni Wien. Der Herzspezialist wurde für seine Publikationen mehrmals in Folge mit dem Hans-Bergmann-Preis der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um die wichtigste Auszeichnung im Bereich der notfallmedizinischen Forschung. Er ist außerdem Autor zahlreicher Fachpublikationen, die in Kooperation mit renommierten Universitäten, wie der Harvard Medical School, der Universität Heidelberg oder der Universität Genf, entstanden sind.

Zusammen mit anderen Medizinern realisiert der Kardiologe ein neues Zentrum der Gesundheit. Auf rund 1.000 Quadratmetern lassen sich neben Kardiologen und Internisten unterschiedlicher Spezialisierungen auch Orthopäden und Dermatologen sowie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Fachleute für Sportmedizin und Leistungsdiagnostik im neuen Wahlärzte-Zentrum nieder.

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger sieht in dem Projekt "eine wichtige Investition in die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger von Wiener Neustadt und weit über die Stadtgrenzen hinaus", denn die Nachfrage nach Ärztinnen und Ärzten sei überall sehr groß. "Die Lage ist zudem perfekt, gut mit dem Auto und Fahrrad erreichbar sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln", so Schneeberger. Grüne Fassade Die Praxisräume bieten auch die Möglichkeit, sich stunden- oder tageweise einzumieten und dabei die vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Bei der Planung setzten Sulzgruber und sein Team auf Know-how aus der Umgebung. Für den Bau des modernen Komplexes samt Fassadenbegrünung zeichnet das hiesige Planungsbüro von Michael Ebner verantwortlich.