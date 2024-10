Start für Medizinstudium in Wr. Neustadt: Drei neue Uni-Kliniken

Einen Meilenstein in der medizinischen Versorgung feiert man dieser Tage in Niederösterreich. Die Landeskliniken Wiener Neustadt , Neunkirchen und Hochegg gelten nun offiziell als Universitätskliniken .

Wiener Neustadt gilt damit nun offiziell als Universitätsstadt. Der erste Masterstudiengang für Humanmedizin der DPU Krems ist mit 120 Studierenden in sein erstes Semester gestartet. Die Vorlesungen finden in den Räumlichkeiten der Fachhochschule Wiener Neustadt, die notwendigen Praktika dazu in den Landesklinikum Wiener Neustadt, Neunkirchen und Hochegg.

Die Danube Private University verfügt nun über Standorte in Krems und in Wiener Neustadt. An der Universität studieren rund 2.300 Frauen und Männer. Im Vollausbau werden in Wiener Neustadt 360 Studierende ihr 3-jähriges Masterstudium in Humanmedizin absolvieren.

Mehr Ärzte für das Bundesland?

Laut Landesgesundheitsagentur (LGA) soll die Entwicklung auch dafür dafür sorgen, in Zukunft mehr junge Ärztinnen und Ärzte nach ihrer Ausbildung in Niederösterreich zu halten. Die Kooperation stelle sicher, dass Patientinnen und Patienten von modernsten Behandlungsmethoden profitieren und gleichzeitig die nächste Generation von Ärzten und medizinischem Fachpersonal hervorragend ausgebildet wird, meint LGA-Vorstand Alfred Zens.