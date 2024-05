Studium Humanmedizin wird im Herbst an DPU in Krems starten

Die Danube Private University (DPU) Krems kann ab kommendem Herbst als zweiter Universitätsstandort in Niederösterreich ein vollständiges Medizin-Studium anbieten. Das wurde der der Universität am gestrigen Mittwoch von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) mitgeteilt.

Die Privatuniversität für Humanmedizin und Zahnmedizin in Krems wurde im Jahr 2009 gegründet. Sie verfügt über Standorte in Krems und in Wiener Neustadt. An der DPU studieren derzeit rund 2.200 Studierende, davon rund 1.000 Grundstudierende. In der Forschung kooperiert die DPU mit internationalen Spitzeninstitutionen und ist verlässlicher Partner im Rahmen von geförderten Projekten.

„Mit dem neuen Masterstudiengang Humanmedizin der DPU in Wiener Neustadt wird die Stadt endgültig Universitätsstadt und unser Gesundheitscluster ganz massiv aufgewertet", sagt der Bürgermeister von Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger. "Die DPU wird eine perfekte Ergänzung zu den medizinischen Forschungsbetrieben am Technopol, den Studiengängen der Gesundheitsberufe an der Fachhochschule, zu MedAustron als internationalem Aushängeschild in Sachen Krebsbehandlung und -forschung und natürlich zum Landesklinikum, das in den nächsten Jahren neu in der nova city gebaut wird.“