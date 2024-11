OP am offenen Herzen: Uniklinik stemmt sich gegen Abgänge

Ändert sich personell und strukturell im Krankenhaus in naher Zukunft nichts, droht 2025 eine Explosion beim Überstundenbudget . 105.000 Überstunden sind aktuell im Ärztebereich für das kommende Jahr veranschlagt. Stand heute lautet die Prognose allerdings 134.000 Überstunden . Das Plus von 29.000 würde sich mit mindestens 1,8 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Die Abgänge auf der Gynäkologie-Abteilung von Primar Bálint Balogh seien nicht erfreulich, aber Assadian ist guter Dinge, jede Stelle auch nachbesetzen zu können. "Kandidaten gibt es genug“, so der Direktor. Die erste Oberärztin Eva Pavelka übernimmt das Primariat am Krankenhaus Oberpullendorf (Burgenland) und eine weitere erfahrene Oberärztin begleite sie. "Unsere Mitarbeiter sind eben sehr gefragt“, meint der Direktor.

Er sieht ein generelles Strukturproblem auf die Spitäler zukommen. Während die Arbeit in den Kliniken auch auf Grund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung immer mehr werde, ziehe es viele Oberärzte in den niedergelassenen Bereich. "Jene, die selbst eine Ordination betreiben, wollen nur 30 Stunden oder weniger im Spital arbeiten“, erklärt der ärztliche Direktor .

Keine Nachtdienste

Auch in anderen Fächern sehe er ein personelles Problem auf die Kliniken zukommen, die HNO sei so ein Beispiel. "Das ist ein Fach, wo es immer mehr Ärzte in den niedergelassenen Bereich zieht. Dort haben sie am Wochenende frei und müssen keine Nachtdienste schieben“, meint der Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie mit Additivfach Infektiologie und Tropenmedizin. Um der wachsenden Versorgung gerecht zu werden, ist der Personalstand in der Uniklinik Wiener Neustadt seit 2021 stetig im Steigen.

Im Pflegebereich wurde mit über 1.000 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) Ende 2023 ein Rekordstand erzielt. Bei den Ärzten liegt man mit 446 VZÄ ungefähr im Plan, allerdings gibt es Abteilungen die hinterherhinken: am deutlichsten die Anästhesie, die Chirurgie, die Unfallchirurgie, die HNO und die Gynäkologie.