Wirtschaft im Musterbezirk Amstetten: "Steuern auf Nebelwand zu"

Wenn auch 64 Prozent der Mitglieder Einpersonenunternehmen (EPU) ohne Mitarbeiter darstellen, so hat der Bezirk in der Betriebsstruktur einige Asse im Ärmel. Unter den 4.456 Handels- und Gewerbebetrieben sorgt eine breite mittelständische Betriebsstruktur für eine gewisse Stabilität. Der breite Branchenmix stelle ein breites Rückgrat dar, versicherte WK-Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner.

Weiters steuert die produzierende Industrie einen guten Teil der Wertschöpfung bei. Dabei seien vor allem die in vielen Bereichen aktiven Industriezweige vom Traktorbauer bis zur Baubranche mit einigen Top-Playern am Weltmarkt eine besondere Stärke für den Bezirk.

Der hohe Anteil an Betrieben in der Metallbranche und damit verbundene hohe Kollektivlöhne unterstützen seit Jahren die Topposition des Westbezirks beim Median-Einkommen in NÖ. Erstmals seit vielen Jahren rutschte Amstetten 2024 mit 2.910 Euro brutto knapp hinter St. Pölten-Stadt an die zweite Stelle in NÖ.

Weitgehend noch krisenresistente Betriebsstrukturen bescherten 2024 auch noch eine eher niedrige Zahl an Arbeitslosen. Die Quote lag zu Jahresende bei 3,7 Prozent in Amstetten und 2,9 Prozent in Waidhofen.

Rund 3.000 Menschen, davon ein ständiger Sockel an Personen, die nur schwer in Beschäftigung zu bringen seien, waren als arbeitslos gemeldet, berichtete Geierlehner. Noch seien die wegen hoher Produktionskosten unter starkem Druck stehenden Betriebe bestrebt, ihr Fachpersonal zu halten, um bei einem Aufschwung nicht in Personalnot zu geraten, sagte Geierlehner. „Aber es wird eng“, betonte er.