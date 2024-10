Hektik um die marode Donaubrücke Mauthausen

Dass die verantwortlichen Landespolitiker aus OÖ und NÖ vor 14 Tagen ein Worst Case-Szenario in den Raum stellten, habe zur Alarmstimmung im 5.300 Mitglieder starken Verein geführt, schildert CEO Hödlmayr.

Logistik-Großunternehmer Johannes Hödlmayr will nun persönlich zwischen Gegnern und Projektverantwortlichen vermitteln. Der Schwertberger Speditionsgigant Hödlmayr, mit 1.600 Mitarbeitern verteilt auf viele Länder, warnt vor einem drohenden Desaster für den betroffenen Wirtschafts- und Lebensraum .

Großspediteur Johannes Hödlmayr (l.) verteilte vor zwei Wochen Flyer für den raschen Brückenneubau und will in Vermittlerrolle schlüpfen

Wie vom KURIER berichtet haben die Landeshauptleute und ihre Verkehrsreferenten auch in den Raum gestellt, dass man notfalls, wenn sich der Brückenneubau über 2027 hinaus verzögert, das Tragwerk der alten Brücke in einer dreimonatigen Hauruck-Aktion tauschen müsste.

Aber auch schon eine dreimonatige Sperre des einzigen Donauübergangs in der Region wäre ein absolutes Fiasko, so Hödlmayr. „22.000 Menschen müssten täglich bis zu 40 Kilometer Umweg über Linz oder Grein in Kauf nehmen. Für die Unternehmen wäre das ebenfalls ein Fiasko“, sagt er.