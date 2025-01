Kika/Leiner-Pleite: Schuldenberg wächst auf 265 Millionen Euro

Das Konkursverfahren der Möbelkette Kika/Leiner (17 Filialen, 1.350 Mitarbeiter) weitet sich aus. Laut Creditreform sind mittlerweile Forderungen in Höhe von 265 Millionen Euro angemeldet worden. Darin enthalten sind bedingte Schadenersatzforderungen des Vermieters Supernova in Höhe von 190 Millionen Euro.

Am Freitag fand in St. Pölten eine Gläubigerversammlung und eine Berichtstagsatzung am Landesgericht statt. Die 17 verbliebenen Filialen der insolventen Einrichtungskette sollen Ende Jänner endgültig ihre Pforten schließen.

"Mit Ende Jänner 2025 ist endgültig Schluss für den ehemaligen Möbelriesen Kika/Leiner. Die 17 verbliebenen Kika/Leiner-Filialen schließen für immer", so Stephan Mazal von Creditreform. "Bis dahin nicht verkaufte Waren sollen an Konkursverwerter veräußert werden. 1.350 Dienstnehmer verlieren in den nächsten Monaten ihre Arbeit oder kommen in Arbeitsstiftungen unter."

„In welcher Höhe diese Fordungen des Vermieters tatsächlich bestehen, wird vom Insolvenzverwalter genauestens zu prüfen sein,“ so Karl-Heinz Götze vom KSV1870.