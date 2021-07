In einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) klagt die Plattform SOS Ostregion daher nun, man fühle sich im Stich gelassen. „Die ungleiche Lärmverteilung zwischen NÖ und Wien bleibt.“ Denn über Wiener Stadtgebiet gelte zwischen 21 Uhr und 7 Uhr morgens ein Verbot von nächtlichen Starts und Landungen. Die Mitglieder der Bürgerinitiative meinen deshalb: „Wir leben hier als Menschen zweiter Klasse.“