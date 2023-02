Winterrückkehr im Mostviertel: Großeinsatz für die Feuerwehren

Bei Weistrach ist ein Fahrer, ebenfalls am Morgen, bei winterlichen Verhältnissen von der Straße abgekommen, der Pkw blieb im Straßengraben liegen. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Zur Bergung musste das Wechselladerfahrzeug mit Kran der Feuerwehr St. Valentin nachgefordert werden.

Umgestürzte Bäume

Die Feuerwehren Oed musste, Doppel oder St. Georgen am Ybbsfeld mit einem in den Graben geschlitterten Lkw auf der Westautobahn standen während des Tages ebenfalls in Einsatz. Die Feuerwehr in Haag und in Seitenstetten mussten wegen des starken Windes und umgestürzter Bäume, die auf Straßen stürzten, ausrücken, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.