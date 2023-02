Hof zwangsversteigert: Mostviertler Paar suchte Hilfe bei Staatsverweigerern

Als die 69-jährige am Donnerstag vor dem Landesgericht St. Pölten nach ihrem Wohnort befragt wird, gibt sie die Adresse des elterlichen Hofs im Bezirk Amstetten an. Doch dieser ist seit mehr als fünf Jahren nicht mehr in ihrem Besitz, da er damals zwangsversteigert werden musste.

Verzweifelt durch die drohende Exekution und Schulden in Millionenhöhe, wandte sich die Pensionisten 2015 an Monika Ungar. Dass Ungar dem "Staatenbund Österreich" angehörte, will die Angeklagte nicht gewusst haben, wie sie zu Protokoll gab.

Richter bedroht

"Es ist ein Wahnsinn was da abgeht, ich werde dir helfen", soll die bekannte Staatsverweigerin laut der Angeklagten zur Mostviertlerin gesagt haben. Diesen Worten dürfte die 69-Jährige blind vertraut haben. Mehrere teils wirre Schreiben will sie nicht selbst verfasst, sondern nur unterschrieben haben.

Darin wurde etwa ein Richter des Bezirksgerichts Amstetten mit der sogenannten "Malta-Masche", die rund um 2016 für Schlagzeilen sorgte, bedroht.