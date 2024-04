Windschutzgürtel: Standhafte Klimaverbesserer mit Geschichte

Österreich ist eines der waldreichsten Länder Europas. Der Waldflächenanteil liegt bei rund 48 Prozent, was etwa vier Millionen Hektar entspricht.

Geht es um unsere grüne Lunge, die zu einem überwiegenden Anteil übrigens fest in privater Hand ist, dann gibt es gute und schlechte Nachrichten. Positiv ist, dass die Waldfläche in den vergangenen zehn Jahren täglich um sechs Hektar zugenommen hat. Großen Anteil an dieser Entwicklung tragen die gebirgigen Regionen im Westen Österreichs. Diese werden entweder aufgeforstet oder es entsteht von Natur aus Wald. Deshalb steigt auch der Holzvorrat. Mit 1,180 Milliarden Vorratsfestmeter hat dieser im Jahr 2023 einen neuen Höchstwert erreicht.



Das Ökosystem Wald steht aber auch unter Druck, die Folgen des Klimawandels sind deutlich zu spüren. Extremwetterereignisse, Trockenheit und Schädlingsbefall führen zu hohen Schadholzmengen.

Reich an Buchen, Tannen und Fichten ist auch Niederösterreich. Das größte Bundesland ist mit rund 40 Prozent von Wald bedeckt. Was viele nicht wissen: Hierzulande ist einer der höchsten Bäume Mitteleuropas zu finden. Die 63 Meter hohe Fichte steht im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal.



Dieser Urwald wurde seit der letzten Eiszeit keiner forstlichen Nutzung unterzogen und ist das Ergebnis einer ungestörten, natürlichen Entwicklung. Er weist eine Artenvielfalt auf, die in unseren Wirtschaftswäldern nicht mehr zu finden ist. Besonders der Totholzreichtum und die mächtigen, alten Baumbestände des Wildnisgebietes bieten geeignete Lebensräume für einzigartige Flora und Fauna“, heißt es. Am 7. Juli 2017 wurde das Wildnisgebiet, gemeinsam mit dem Nationalpark Kalkalpen, von der UNESCO zum ersten Weltnaturerbe Österreichs („Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“) erklärt.

Grüne Paradiese sind aber auch der Nationalpark Donau-Auen und der Biosphärenpark Wienerwald. Er umfasst eine Fläche von rund 105.000 Hektar und erstreckt sich über 51 Niederösterreichische Gemeinden und sieben Wiener Gemeindebezirke.